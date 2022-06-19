Саша Бо в свое 27-летие получила от жениха роскошный подарок (фото, видео)

По словам блогерши, это ее первое украшение от знаменитого французского ювелирного дома

Блогер-миллионник из Ивано-Франковская Саша Бо, которой на днях пришлось делать медобследование, в воскресенье, 19 июня, празднует свой день рождения — девушке исполняется 27 лет.

В этот особенный день жених Александры, стоматолог Платон Тарнавский, подарил ей роскошный и, заметим, недешевый аксессуар — часы от французского ювелирного бренда Cartier. "Платон Тарнавский, ты делаешь меня счастливой. Мой первый Cartier", — написала Саша Бо в Инстаграме.

Блогерша показала своим подписчикам фото статусного аксессуара, а также процесс распаковки часов.

В сторис девушка написала, что это ее первое украшение известного бренда. "И сразу часы, о которых я и мечтать не могла", — отметила Александра.

Что известно о личной жизни Саши Бо

Саша Бо обручена с Платоном Тарнавским — одногруппником Александры. Впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у блогера Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Бывший муж Саши Бо Игорь Пустовит также находится в отношениях. Экс-супруги воспитывают двух сыновей.