Саша Бо у своє 27-річчя отримала від нареченого розкішний подарунок (фото, відео)

За словами блогерки, це її перша прикраса від знаменитого французького ювелірного дому

Блогер-мільйонник з Івано-Франківська Саша Бо, якій днями довелося робити медобстеження, у неділю, 19 червня, святкує свій день народження – дівчині виповнюється 27 років.

Цього особливого дня наречений Олександри, стоматолог Платон Тарнавський, подарував їй розкішний і, зауважимо, недешевий аксесуар — годинник від французького ювелірного бренду Cartier. "Платон Тарнавський, ти робиш мене щасливою. Мій перший Cartier", — написала Саша Бо в Інстаграмі.

Блогерка показала своїм підписникам фото статусного аксесуара, а також процес розпакування годинника.

У сторіс дівчина написала, що це її перша прикраса відомого бренду. "І одразу годинник, про який я і мріяти не могла", — зазначила Олександра.

Що відомо про особисте життя Саші Бо

Саша Бо заручена із Платоном Тарнавським – одногрупником Олександри. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у блогера Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Колишній чоловік Саші Бо Ігор Пустовіт також перебуває у стосунках. Експодружжя виховує двох синів.