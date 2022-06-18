Різні інтереси та суперечки — не корінь зла: Андре Тан назвав ознаки, які точно не шкодять стосункам

Модельєр розповів про ознаки, які не шкодять стосункам із коханою людиною

Відомий український дизайнер Андре Тан, який назвав причини віддалення у стосунках, розповів про те, що не шкодить їм, але всі довкола чомусь вважають, що це справжній корінь зла.

У себе в Інстаграмі Андре Тан опублікував пост, в якому перерахував ознаки, які точно не "вбивають" стосунки з коханою людиною.

Різні інтереси

Напевно, найпопулярніший міф про гармонійні стосунки. Спільність важлива у цінностях та баченні світу, а ось спільні інтереси – це просто вишенька на торті. Гармонійні стосунки ніколи не тримаються виключно на спільних інтересах. А якщо ви знаєте живий приклад — просто погляньте глибше.

Часті суперечки

Відносини без суперечок — або казка, або рабство. Третього не дано. Щасливі пари сперечаються досить часто. Але вони вміють домовлятися та поступатися — у цьому є гармонія.

Партнер не подобається сім’ї чи друзям

А для кого ви починаєте стосунки? Для сім’ї та друзів? Ні звичайно! Якщо ви щасливі – це найголовніше. А сім’я та друзі підуть на поступки, якщо дійсно вас люблять та поважають.

Фінансова ситуація

Тут можна посперечатися, адже схожі погляди на особисті фінанси та заощадження – це чудово для стосунків. Але це не першочергово. Уявіть, що у вас у стосунках повна фінансова стабільність. Чи будете ви щасливі лише через це? Ні, на жаль, гроші не куплять вам щастя. Хоча вони цілком можуть зробити вас більш щасливими у стосунках.

"Часто ці проблеми загороджують нам щастя, як стара шафа сонце в бабусиній квартирі. Так виставте ж його на вулицю! Це той випадок, коли просто заплющивши очі на деякі речі, ти стаєш у момент щасливішим. Головне — це особистість партнера і ваша сумісність. Пам’ятайте це, і буде вам щастя!", – радить дизайнер.

Раніше психолог Олена Медведєва назвала найпоширеніші фрази, які "вбивають"стосунки. Якщо ви хочете зберегти свій шлюб, їх краще не використовувати.