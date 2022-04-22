Саша Бо виходить заміж після скандального розлучення: хто її обранець і як відреагував Пустовіт (фото)

Улюблений блогерша зробив їй пропозицію руки та серця

Через кілька місяців після отримання офіційного розлучення зі своїм ексчоловіком блогером Ігорем Пустовітом, популярна україномовна інста-діва Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, оголосила про заручини зі своїм бойфрендом.

Радісною новиною дівчина поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, похвалившись кільцем з заручин.

"Іноді, війна розлучає… Та нас дуже сильно об’єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала ТАК" – написала блогер у своїй публікації.

Варто додати, що коханий Саші Бо зробив пропозицію руки та серця блогерці набагато раніше. Однак у період війни дівчина не наважувалась поділитися такими радісними новинами. Та після повернення з Будапешта, куди вона з дітьми вирушила після вторгнення росії в Україну, таки розповіла про своє щастя.

Обранець Саші Бо – стоматолог з Івано-Франківська, її одногрупник Платон Тарнавський. Зазначимо, що чоловік веде непублічний спосіб життя: його сторінку в Instagram закрито, а на аватарці немає фотографії. Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Реакція Ігоря Пустовіта

Колишній чоловік Саші Бо Ігор Пустовіт на своїй сторінці в Інстаграм зазначив, що вони з ексдружиною спілкуються лише з питань дітей, зазначивши, що зараз воно складається набагато краще, ніж раніше. Також Пустовіт додав, що у них обох розпочалися нові щасливі життя. Зазначимо, що Ігор зараз полягає у нових стосунках із блогером Ліною Сидор.

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

У вересні 2021 року вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їхнього скандального розлучення та його причин. За її словами, пара сварилася через те, що Саша більше заробляла. Також блогерка поскаржилася на аб’юз з боку Ігоря, і розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Ще перебуваючи в офіційному шлюбі Саша та Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Пізніше Пустовіту почали приписувати стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук, які Ігор не підтверджує. Саша ж завела роман зі своїм однокурсником – стоматологом Платоном Тарнавським.