Саша Бо выходит замуж после скандального развода: кто ее избранник и как отреагировал Пустовит (фото)

Любимый блогерши сделал ей предложение руки и сердца

Спустя пару месяцев после получения официального развода со своим экс-супругом блогером Игорем Пустовитом, популярная украиноязычная инста-дива Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, объявила о помолвке со своим бойфрендом.

Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, похваставшись помолвочным кольцом.

"Иногда, война разводит… Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала ДА" – написала блогер в своей публикации.

Стоит добавить, что возлюбленный Саши Бо сделал предложение руки и сердца блогерше намного раньше. Однако в период войны девушка не решалась поделиться такими радостными новостями. Однако по возвращению из Будапешта, куда она с детьми отправилась после вторжения рф в Украину, таки рассказала о своем счастье.

Избранник Саши Бо — стоматолог из Ивано-Франковска, ее одногруппник Платон Тарнавский. Отметим, что мужчина ведет непубличный образ жизни: его страница в Instagram закрыта, а на аватарке нет фотографии. Напомним, что впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Реакция Игоря Пустовита

Бывший супруг Саши Бо Игорь Пустовит на своей странице в Инстаграм отметил, что они с экс-женой общаются только по вопросам детей, отметив, что сейчас оно складывается намного лучше, чем было раньше. Также Пустовит добавил, что у них обоих начались новые счастливые жизни. Отметим, что Игорь сейчас состоит в новых отношениях с блогером Линой Сидор.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

В сентябре 2021 года вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша больше зарабатывала. Также блогер пожаловалась на абьюз со стороны Игоря, и рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Позже Пустовиту начали приписывать отношения со скандальной блогершей Софией Стужук, которые Игорь не подтверждает. Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.