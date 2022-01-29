Игорь Пустовит показал свою новую девушку и раскрыл ее странное прозвище (фото)

Бывший муж Саши Бо завел очередной роман

Видимо, известный блогер из Ивано-Франсковска не любит быть холостяком. Сразу после страстного поцелуя со Софией Стужук на совместном отдыхе в Карпатах, мужчина решил начать новые отношения.

В сторис Инстаграма Пустовит показал свою новую девушку, но только со спины. Там же блогер поделился с подписчиками, что свою возлюбленную называет Дрибочкою (на укр. Дрібочка).

Объясняет он это тем, что девушка, по сравнению с его ростом, очень маленькая.

О своей личной жизни Игорь Пустовит не спешит рассказывать, так как, по его словам, такая откровенность ни к чему хорошему не приводит.

Что известно о личной жизни Игоря Пустовита

Напомним, что в июле прошлого года самая известная инста-пара Украины Саша Бо и Игорь Пустовит сообщили, что спустя пять лет брака они решили развестись. Тихого и спокойного развода не получилось, и пара вынесла очень много "грязи" друг на друга: Саша в интервью телеведущей Маше Ефросининой, а Игорь в общении со Славой Деминым.

Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Позже Пустовиту начали приписывать отношения со скандальной блогершей Софией Стужук, которые Игорь не подтверждал. Саша же завела роман со своим однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавским.