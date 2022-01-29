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Ігор Пустовіт показав свою нову дівчину та розкрив її дивне прізвисько (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ігор Пустовіт показав свою кохану зі спини Новина оновлена 29 січня 2022, 16:57
Ігор Пустовіт показав свою кохану зі спини

Колишній чоловік Саші Бо завів черговий роман

Мабуть, відомий блогер з Івано-Франківська не любить бути холостяком. Одразу після пристрасного поцілунку зі Софією Стужук на спільному відпочинку в Карпатах, чоловік вирішив розпочати нові стосунки.

У сторіс Інстаграму Пустовіт показав свою нову дівчину, але тільки зі спини. Там же блогер поділився з підписниками, що свою кохану називає Дрібочкою.

Пояснює він це тим, що дівчина, порівняно з його зростом, дуже маленька.

Про своє особисте життя Ігор Пустовіт не поспішає розповідати, оскільки, за його словами, така відвертість ні до чого хорошого не приводить.

Що відомо про особисте життя Ігоря Пустовіта

Нагадаємо, що в липні минулого року найвідоміша інста-пара України Саша Бо та Ігор Пустовіт повідомили, що через п’ять років шлюбу вони вирішили розлучитися. Тихого та спокійного розлучення не вийшло, і пара винесла дуже багато "бруду" один на одного: Саша в інтерв’ю телеведучій Маші Єфросініної, а Ігор у спілкуванні зі Славою Дьоміним.

Ще перебуваючи в офіційному шлюбі Саша та Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Пізніше Пустовіту почали приписувати стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук, які Ігор не підтверджував. Саша ж завела роман зі своїм однокурсником – стоматологом Платоном Тарнавським.

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#Ігор Пустовіт #Саша Бо
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