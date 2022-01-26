Шатирко, Пустовіт та інші: що відомо про романи Софії Стужук після смерті чоловіка

За рік після смерті Дмитра Стужука Софії приписували не один роман.

Особисте життя відомої української блогерки Софії Стужук, за якою в Інстаграмі стежить 5,5 млн підписників, останнім часом стало однією з найбільш "популярних" тем серед користувачів мережі. Найімовірніше, причиною такої "популярності" став той факт, що після смерті її чоловіка Дмитра Стужука, який помер від коронавірусу 16 жовтня 2020 року, дівчина встигла "засвітитися" в обіймах кількох чоловіків, причому зіркових.

"Телеграф" проаналізував сторінку Софії Стужук в Інстаграм і склав "добірку" всіх хлопців, з якими їй приписували романи та стосунки лише за 2021 рік.

Особисте життя Софії Стужук

Дмитро Стужук

Відомий український блогер, життя якого забрав коронавірус у 2020-му році. Дмитро вів популярний чоловічий та спортивний блог у себе в Інстаграм, а також займався продажем одягу та рекламою.

Софія та Дмитро познайомилися у тренажерному залі. Пара прожила разом 5,5 років і незадовго до смерті чоловіка вирішила розлучитися. У шлюбі у них народилося троє дітей: Девід, Лола та Олівія.

Андрій Шатирко

Український блогер, маркетолог, учасник реаліті-шоу "Холостячка". У лютому 2021-го року Стужук здивувала своїх передплатників спільними знімками із Шатирком. Блогер задаровував її та її дітей подарунками, а на своїй сторінці на той час не раз казав, що закоханий.

У квітні 2021-го року Софія та Андрій разом із її дітьми вирушили до Америки, де разом прожили 3 місяці. Пізніше блогерка заявила, що вони з Шатирком перебувають "у статусі друзів/близьких людей/у братсько-сестринських відносинах", спростувавши всі припущення шанувальників.

Варто зазначити, що під час передбачуваних стосунків із Шатирком, Софія "засвітилася" у компанії відомого нідерландського футболіста Акселя Вайца на березі океану на Мальдівах. Блогерка ніяк не коментувала стосунки з футболістом, наголосивши, що "це залишиться просто для себе".

"Дружба" Софії Стужук та Андрія Шатирка закінчилася "завдяки" іншому українському блогеру — Ігорю Пустовіту, якого його ексдружина Саша Бо звинуватила в аб’юзі.

Ігор Пустовіт

Популярний український блогер з Івано-Франківська, який у 2021-му році "прославився" завдяки скандальному розлученню із Сашею Бо.

У грудні 2021-го року Софія вирушила до Ігоря в гості, чим підігріла чутки про їхній роман. Подарунки, багато компліментів, романтичні танці, жаркі обійми і навіть поцілунки — чи не підстава думати про стосунки між блогерами.

Після мінівідпустки в Івано-Франківську з Пустовітом Стужук зазначила, що між ними немає стосунків, але чоловік їй подобається. Те саме сказав і сам Пустовіт.

Новий бойфренд "А"

У новий 2022-й рік Стужук "увійшла" разом із новим чоловіком, про якого поки що мало що відомо. Судячи з історій Софії, він успішний і багатий, а також проживає Латвії.

Стужук не приховує, що вона закохана та щаслива, проте обличчя свого обранця поки що не показує. За січень 2022 року вони встигли провести час у Києві, Буковелі, і зараз Стужук вирушила до коханого до Риги.

Також "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику за своє посвячення покійному чоловікові Дмитру Стужуку. Блогерку звинуватили в лицемірстві, бо ввечері вона весело проводила час на дівич-вечорі.