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Софія Стужук "засвітила" нового хлопця: фото пари

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Софія Стужук показала хлопця Новина оновлена 08 січня 2022, 13:16
Софія Стужук показала хлопця

Софія Стужук перестала приховувати свого коханого.

Новий хлопець Софії Стужук — популярна останнім часом тема для обговорень. Блогерка лише недавно почала показувати його у себе в соцмережах. Раніше Стужук та інший популярний блогер Ігор Пустовіт провокували чутки про те, що перебувають у романтичних стосунках.

Зараз дівчина відпочиває на гірськолижному курорті Буковель разом зі своїм хлопцем і показує його у сторіс, щоправда, не відкриваючи обличчя повністю.

Так, на одній "історії" Стужук частково показала обличчя хлопця під час обіймів.

Далі дівчина запостила пару сторіс, де вона лежить на плечі свого коханого та посміхається. Також Стужук опублікувала їхній спільний з хлопцем знімок, на якому його, нарешті, видно повністю, проте цього разу блогерка закрила його обличчя смайлом. На фото дівчина тягнеться до свого бойфренда губами. Знімок вона прикрасила емоджі у формі серця.

"Найкращий Новий рік і найкращий початок року в моєму житті ", — писала раніше Софія під одним зі спільних з коїханим фото.

При цьому Стужук не розповідає, хто є її коханим. Ім’я хлопця та рід його діяльності невідомі.

Раніше в мережі з’явилися чутки, що у Софії Стужук роман із блогером Ігорем Пустовітом. Однак Пустовіт заявив, що вони просто у теплих дружніх стосунках.

Що відомо про особисте життя Софії Стужук

16 жовтня 2020 року від коронавірусу помер чоловік Софії Стужук — Дмитро, з яким вони на той момент намагалися розлучитися.

Пізніше Стужук почали приписувати стосунки з екс-учасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком, а потім із зіркою серіаліті "Київ вдень і вночі" Максом Сосновським.

Теги:
#Блогер #Софія Стужук #Стужук
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