София Стужук "засветила" нового парня: фото пары

София Стужук перестала скрывать своего возлюбленного.

Новый парень Софии Стужук — очень популярная в последнее время тема для обсуждений. Блогерша лишь недавно начала показывать его у себя в соцсетях. Ранее Стужук и другой популярный блогер Игорь Пустовит провоцировали слухи о том, что состоят в романтических отношениях.

Сейчас же девушка отдыхает на горнолыжном курорте Буковель вместе со своим парнем и показывает его в сторис, правда, не открывая лицо полностью.

Так, на одной "истории" Стужук частично показала лицо парня во время объятий.

Дальше девушка запостила пару сторис, где она лежит на плече своего возлюбленного и улыбается. Также Стужук опубликовала их совместный с парнем снимок, на котором его, наконец, видно полностью, однако на этот раз блогерша закрыла его лицо смайлом. На фото девушка тянется к своему бойфренду губами. Снимок она украсила эмоджи в форме сердечек.

"Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни", — писала ранее София под одним из совместных с любимым фото.

При этом Стужук не рассказывает, кто конкретно является ее возлюбленным. Имя парня и род его деятельности неизвестны.

Ранее в сети появились слухи, что у Софии Стужук роман с блогером Игорем Пустовитом. Однако Пустовит заявил, что они просто в теплых дружеских отношениях.

Что известно о личной жизни Софии Стужук

16 октября 2020 года от коронавируса скончался муж Софии Стужук — Дмитрий, с которым они на тот момент пытались развестись.

Позднее Стужук начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко, а затем со звездой сериалити "Киев днем и ночью" Максом Сосновским.