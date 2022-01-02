"Мой мужчина": София Стужук засветила своего нового бойфренда (фото)

Блогерша похвасталась дорогим подарком от нового возлюбленного.

Известный блогер-миллионник, многодетная мама с обложки Playboy, София Стужук в последнее время не многословна относительно своей личной жизни. После того как она прокомментировала слухи о возможном романе с блогером Игорем Пустовитом, София больше ничего не рассказывала о своих новых отношениях, которые таки есть.

В новый 2022-й год Стужук вошла не одна, а с любимым мужчиной, о чем она сообщила своим подписчикам на своей странице в Инстаграм, опубликовав в сторис фото, на котором видно, как ее обнимает неизвестный мужчина.

"Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни" — подписала фото София.

Кто покорил сердце известной блогерши — неизвестно. Стужук пока решила оставить это в тайне, лишь отметив, что это "ее мужчина". Также Инста-дива похвасталась подарком от нового возлюбленного, который волшебным способом угадал ее новогоднее желание.

Напомним, что из-за общения с Пустовитом, оборвал все связи с Софией блогер Андрей Шатырко. Экс-участник первого сезона "Холостячки" был хорошим другом Стужук, но после того, как он увидел пару в компании друг друга, Шатырко отписался от страницы Софии в Инстаграме и удалил все совместные фото с ней.

Что известно о личной жизни Софии Стужук

16 октября 2020 года от коронавируса скончался муж Софии Стужук — Дмитрий, с которым блогер находилась в процессе развода. Пара до последнего не верила в коронавирус, о чем открыто писала у себя на страницах в соцсетях. Однако если после позитивного теста Дмитрий "признал", что таки ковид реален, то София спустя почти месяц после смерти мужа, заявила, что умер он не от коронавируса.

Спустя полгода после смерти Дмитрия, Софии начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко, а после она засветилась в компании известного футболиста. В начале декабря Стужук оказалась в объятиях звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского.