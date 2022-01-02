"Мій чоловік": Софія Стужук засвітила свого нового бойфренда (фото)

Блогерка похвалилася дорогим подарунком від нового коханого.

Відомий блогер-мільйонник, багатодітна мама з обкладинки Playboy, Софія Стужук останнім часом не багатослівна щодо свого особистого життя. Після того як вона прокоментувала чутки про можливий роман з блогером Ігорем Пустовітом, Софія більше нічого не розповідала про свої нові стосунки, які таки є.

У новий 2022-й рік Стужук увійшла не одна, а з коханим чоловіком, про що вона повідомила своїх підписників на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши у сторіс фото, на якому видно, як її обіймає невідомий чоловік.

"Найкращий Новий рік і найкращий початок року в моєму житті" — підписала фото Софія.

Хто підкорив серце відомої блогерки – невідомо. Стужук поки що вирішила залишити це в таємниці, лише зазначивши, що це "її чоловік". Також Інста-діва похвалилася подарунком від нового коханого, який у чарівний спосіб вгадав її новорічне бажання.

Нагадаємо, що через спілкування з Пустовітом, обірвав усі зв’язки із Софією блогер Андрій Шатирко. Ексучасник першого сезону "Холостячки" був хорошим другом Стужук, але після того, як він побачив пару в компанії один одного, Шатирко відписався від сторінки Софії в Інстаграмі та видалив усі спільні фото з нею.

Що відомо про особисте життя Софії Стужук

16 жовтня 2020 року від коронавірусу помер чоловік Софії Стужук — Дмитро, з яким блогер перебувала в процесі розлучення. Пара до останнього не вірила в коронавірус, про що відкрито писала у себе на сторінках у соцмережах. Однак якщо після позитивного тесту Дмитро "визнав", що таки ковід реальний, то Софія майже через місяць після смерті чоловіка заявила, що помер він не від коронавірусу.

Через пів року після смерті Дмитра, Софії почали приписувати стосунки з ексучасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком, а потім вона засвітилася у компанії відомого футболіста. На початку грудня Стужук опинилася в обіймах зірки шоу "Топмодель по-українськи" та серіаліті "Київ вдень та вночі" Макса Сосновського.