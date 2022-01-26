Шатырко, Пустовит и другие: что известно о романах Софии Стужук после смерти мужа

За год после смерти Дмитрия Стужука Софии приписывали не один роман.

Личная жизнь известной украинской блогерши Софии Стужук, за которой в Инстаграме следит 5,5 млн подписчиков, в последнее время стала одним из самых "востребованных" тем среди пользователей сети. Вероятней всего, причиной такой "популярности" стал тот факт, что после смерти ее супруга Дмитрия Стужука, который скончался от коронавируса 16 октября 2020 года, девушка успела "засветится" в объятиях нескольких мужчин, при чем звездных.

"Телеграф" проанализировал страничку Софии Стужук в Инстаграм и составил "подборку" всех парней, с которыми ей приписывали романы и отношения только за 2021 год.

Личная жизнь Софии Стужук

Дмитрий Стужук

Известный украинский блогер, жизнь которого забрал коронавирус в 2020-м году. Дмитрий вел популярный мужской и спортивный блог у себя в Инстаграм, а также занимался продажей одежды и рекламой.

София и Дмитрий познакомились в тренажерном зале. Пара прожили вместе 5,5 лет и незадолго до смерти мужчины приняла решение развестись. В браке у них родилось трое детей: Девид, Лола и Оливия.

Андрей Шатырко

Украинский блогер, маркетолог, участник реалити-шоу "Холостячка". В феврале 2021-го года Стужук удивила своих подписчиков совместными снимками с Шатырко. Блогер задаривал ее и ее детей подарками, а на своей странице в то время не раз говорил, что влюблен.

Читайте также: Категория Lifestyle Звезда "Холостячки" продолжает задаривать детей Софии Стужук подарками Скандальная блогерша София Стужук продолжает подогревать слухи о своем романе с участником "Холостячки" Андреем Шатырко.

В апреле 2021-го года София и Андрей вместе с ее детьми отправились в Америку, где вместе прожили 3 месяца. Позже блогерша заявила, что они с Шатырко находятся "в статусе друзей/близких людей/в братско-сестринских отношениях", опровергнув все предположения поклонников.

Стоит отметить, что во время предполагаемых отношений с Шатырком, София "засветилась" в компании известного нидерландского футболиста Акселя Вайца на берегу океана на Мальдивах. Блогерша никак не комментировала отношения с футболистом, отметив, что "это останется просто для себя".

"Дружба" Софии Стужук и Андрея Шатырко закончилась "благодаря" другому украинскому блогеру — Игорю Пустовиту, которого его экс-жена Саша Бо обвинила в абьюзе.

Игорь Пустовит

Популярный украинский блогер из Ивано-Франковска, который в 2021-м году "прославился" благодаря скандальному разводу с Сашей Бо.

В декабре 2021-го года София отправилась к Игорю в гости, чем подогрела слухи об их романе. Подарки, много комплиментов, романтические танцы, жаркие объятия и даже поцелуи — это ли не повод думать об отношениях между блогерами.

После мини-отпуска в Ивано-Франковске с Пустовитом, Стужук отметила, что между ними нет отношений, но мужчина ей нравится. То же самое сказал и сам Пустовит.

Новый бойфренд "А"

В новый 2022-ой год Стужук "вошла" вместе с новым мужчиной, о котором пока мало что известно. Судя по историям Софии он успешен и богат, а также проживает Латвии.

Стужук не скрывает, что она влюблена и счастлива, однако лицо своего избранника пока не показывает. За январь 2022-го года они успели провести время в Киеве, Буковеле, и сейчас Стужук отправилась к любимому в Ригу.

Также "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.