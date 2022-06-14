"Намацала щось тверде і велике": Саша Бо звернулася до лікаря (фото)

Блогерка злякалася за своє здоров’я

Відома українська блогерка, а тепер і наречена Саша Бо повідомила, що їй довелося пройти обстеження у лікаря.

У вівторок вранці, 14 червня, дівчина повідомила у сторіс Інстаграм, що "намацала на собі щось тверде та велике". Як зізналася Олександра, вона дуже злякалася.

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"Платон одразу відвіз на обстеження. Виглядає страшно. То це лімфовузли. Чому вони так збільшились, будемо виясняти", — написала Саша Бо.

Нагадаємо, що Платон, про якого написала блогерка, — це її наречений Платон Тарнавський. Чоловік є одногрупником Олександри. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у блогера Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Колишній чоловік Саші Бо Ігор Пустовіт також перебуває у стосунках. Експодружжя виховує двох синів.