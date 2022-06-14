"Намацала щось тверде і велике": Саша Бо звернулася до лікаря (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 283
Блогерка злякалася за своє здоров’я
Відома українська блогерка, а тепер і наречена Саша Бо повідомила, що їй довелося пройти обстеження у лікаря.
У вівторок вранці, 14 червня, дівчина повідомила у сторіс Інстаграм, що "намацала на собі щось тверде та велике". Як зізналася Олександра, вона дуже злякалася.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
"Платон одразу відвіз на обстеження. Виглядає страшно. То це лімфовузли. Чому вони так збільшились, будемо виясняти", — написала Саша Бо.
Нагадаємо, що Платон, про якого написала блогерка, — це її наречений Платон Тарнавський. Чоловік є одногрупником Олександри. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у блогера Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".
Колишній чоловік Саші Бо Ігор Пустовіт також перебуває у стосунках. Експодружжя виховує двох синів.