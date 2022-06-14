"Нащупала что-то твердое и большое": Саша Бо обратилась к врачу (фото)

Блогерша испугалась за свое здоровье

Известная украинская блогерша, а теперь и невеста Саша Бо сообщила, что ей пришлось пройти обследование у врача.

Во вторник утром, 14 июня, девушка сообщила в сторис Инстаграм, что "нащупала на себе что-то твердое и большое". Как призналась Александра, она очень испугалась.

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"Платон сразу отвез на обследование. Выглядит страшно. Это лимфоузлы. Почему они так увеличились, будем выяснять", — написала Саша Бо.

Напомним, что Платон, о котором написала блогерша, — это ее жених Платон Тарнавский. Мужчина является одногрупником Александры. Впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у блогера Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Бывший муж Саши Бо Игорь Пустовит также находится в отношениях. Экс-супруги воспитывают двух сыновей.