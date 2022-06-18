Разные интересы и споры — не корень зла: Андре Тан назвал признаки, которые точно не вредят отношениям

Модельер рассказал о признаках, которые не вредят отношениям с любимым человеком

Известный украинский дизайнер Андре Тан, назвавший причины отдаления в отношениях, рассказал про то, что не вредит им, но все вокруг почему-то считают, что это настоящий корень зла.

У себя в Инстаграме Андре Тан опубликовал пост, в котором перечислил признаки, которые точно не "убивают" отношения с любимым человеком.

Разные интересы

Наверное, самый популярный миф про гармоничные отношения. Общность важна в ценностях и видении мира, а вот общие интересы — это просто вишенка на торте. Гармоничные отношения никогда не держатся исключительно на общих интересах. А если вы знаете живой пример — просто взгляните глубже.

Частые споры

Отношения без споров — либо сказка, либо рабство. Третьего не дано. Счастливые пары спорят довольно часто. Но они умеют договариваться и уступать — в этом и есть гармония.

Партнер не нравится семье или друзьям

А для кого вы начинаете отношения? Для семьи и друзей? Нет, конечно! Если вы счастливы — это самое главное. А семья и друзья пойдут на уступки, если действительно вас любят и уважают.

Финансовая ситуация

Тут можно поспорить, ведь схожие взгляды на личные финансы и сбережения — это прекрасно для отношений. Но это не первостепенно. Представьте, что у вас в отношениях полная финансовая стабильность. Будете ли вы счастливы только из-за этого? Нет, увы, деньги не купят вам счастья. Хотя, они вполне могут сделать вас более счастливыми в отношениях.

"Часто эти проблемы загораживают нам счастье, как старый шкаф солнце в бабушкиной квартире. Так выставите же его на улицу! Это тот случай, когда просто закрыв глаза на некоторые вещи, ты становишься в момент счастливее. Главное — это личность партнера и ваша совместимость. Помните это, и будет вам счастье!", — советует дизайнер.

Ранее психолог Елена Медведева назвала самые распространенные фразы, которые "убивают" отношения. Ели вы хотите сохранить свой брак, их лучше не использовать.