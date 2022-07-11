Ігор Пустовіт показав фото з новою дівчиною після розлучення із Сашею Бо: хто вона (фото)

Блогер пообіцяв незабаром поділитися їхньою історією стосунків.

Після досить скандального розлучення одна з найвідоміших україномовних блогерів Саші Бо та Ігоря Пустовіта, вони обоє вже дуже щасливі і перебувають у стосунках з іншими людьми, про що не приховують та активно розповідають у своїх соцмережах. І якщо Саша Бо та її обранець Платон вже готуються до весілля, то Пустовіт лише починає поступово розповідати історію своїх стосунків із новою обраницею — теж блогеркою Ліною Сидор.

На своїй сторінці в Інстаграм Пустовіт опублікував милий спільний знімок зі своєю новою коханою. На фото пара позують у профіль, обійнявши один одного, на красивому тлі гір.

"Інь і Ян" — коротко підписав фото блогер.

А в сторіс, Пустовіт пообіцяв своїм підписникам, що незабаром вони з Сидор розкажуть усі подробиці їхнього особистого життя. Напевно, буде пост про історію їхнього знайомства та стосунків. Раніше Ігор лише згадував, що вони знайомі вже десять років.

Знімками з цієї серії поділилася і сама Ліна на своїй сторінці в соцмережі. Дівчина опублікувала два романтичні фото з коханим. На обох знімках пара ніжно обіймається.

"Ось такі два чорнобривці насіяла мама" — написала під фото Ліна, мабуть, натякаючи на їхню схожість з Ігорем.

Хто така Ліна Сидор: що про неї відомо

Ліна Сидор — блогерка. Їй 23 роки і родом вона з Калуша, проте останнім часом мешкає в Івано-Франківську. Дівчина активно веде свою сторінку в Інстаграм, де публікує різні знімки з красивих курортів і стильні образи. Також у її стрічці багато фото із досить відвертих фотосесій. Ліна має прекрасну фігуру, яку вона воліє не приховувати від своїх підписників.

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

Нагадаємо, що про розлучення відомих блогерів Саші Бо (першого україномовного блогера з мільйонною аудиторією ) та Ігоря Пустовіта стало відомо на початку липня 2021 року. Пара вирішила розійтися після п’яти років подружнього життя. Причину розлучення офіційно пара не коментувала, але Ігор тоді повідомив, що для них це рішення було виваженим.

Після у вересні 2021 року вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їхнього скандального розлучення та його причин. За її словами, пара сварилася через те, що Саша більше заробляла. Також блогерка поскаржилася на аб’юз з боку Ігоря, і розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Ще перебуваючи в офіційному шлюбі Саша та Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Також Пустовіту приписували стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук. А Саша завела роман зі своїм однокурсником — стоматологом Платоном Тарнавським.