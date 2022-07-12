Дорофєєва показала рідкісне спільне фото з Кацуріним

Співачка насолоджується новими стосунками після розлучення з Дантесом

Поки Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною, його колишня дружина Надя Дорофєєва проводить час з ексчоловіком Кацуріної Михайлом.

Нове романтичне та рідкісне спільне фото українська співачка запостила на офіційній сторінці в Інстаграмі. Дорофєєва відключила коментарі для підписників, залишивши фото без підпису.

На момент публікації матеріалу ніжне фото, де Кацурін нахиляється до співачки для поцілунку з нею, набрало понад 80 тисяч лайків.

Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року Дантес і Дорофєєва оголосили, що розлучаються. Разом пара була близько 11 років. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.

У мережі давно натякають на любовний чотирикутник. Раніше Володимир Дантес вже жартував з приводу того, що придивиться до жінки Кацуріна після розлучення з Дорофєєвою.