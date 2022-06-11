"Дівчата клюють": Дантес перестав приховувати, з ким активно проводить час (фото)

Вже не вперше Даша Кацуріна з’являється в Інстаграмі 33-річного артиста

Український співак і телеведучий Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) підігріває чутки про свій роман із колишньою дружиною ресторатора Михайла Кацуріна, який, у свою чергу, зустрічається з ексдружиною Дантеса Надією Дорофєєвою.

У соціальних мережах шанувальники артиста вже давно підозрюють, що з Дашею Кацуріною в нього не лише дружні стосунки. Пара часто проводить час разом, але ніяк не коментує свій статус.

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У суботу, 11 червня, Дантес показав чергове фото Даші, написавши, що сьогодні він катає Кацуріну на своєму автомобілі: "Зараз дівчата клюють на електрокар тільки так. Катаю Дашу Кацуріну".

У мережі давно натякають на любовний чотирикутник. Минулими вихідними Володимир та Даша разом пекли печиво та садили квіти. Раніше виконавець вже жартував з приводу того, що придивиться до Кацуріної після розлучення з Надею Дорофєєвою.

Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року Дантес і Дорофєєва оголосили, що розлучаються. Разом пара була близько 11 років. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.