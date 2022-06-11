"Девочки клюют": Дантес перестал скрывать, с кем активно проводит время (фото)

Уже не впервые Даша Кацурина появляется в Инстаграме 33-летнего артиста

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес (наст. фамилия Гудков) подогревает слухи о своем романе с бывшей женой ресторатора Михаила Кацурина, который, в свою очередь, встречается с экс-женой Дантеса Надей Дорофеевой.

В социальных сетях поклонники артиста уже давно подозревают, что с Дашей Кацуриной у него не только дружеские отношения. Пара очень часто проводит время вместе, однако никак не комментирует свой статус.

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В субботу, 11 июня, Дантес показал очередное фото Даши, написав, что сегодня он катает Кацурину на своем автомобиле: "Сейчас девушки клюют на электрокар только так. Катаю Дашу Кацурину".

В сети давно намекают на любовный четырехугольник. На прошлых выходных Владимир и Даша вместе пекли печенье и сажали цветы. Ранее исполнитель уже шутил по поводу того, что присмотрится к Кацуриной после развода с Надей Дорофеевой.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года Дантес и Дорофеева объявили, что разводятся. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.