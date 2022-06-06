Дантес и Даша Кацурина подогревают слухи о своем романе: пара провела выходные вместе (фото)

Новыми подтверждениями обрастают слухи о романтических отношениях певца с экс-женой ресторатора Михаила Кацурина

Бывшая жена известного ресторатора Михаила Кацурина — Дарья Кацурина, и украинский певец Владимир Дантес все больше подогревают интерес своих фанатов в социальных сетях совместным времяпрепровождением.

Так, недавно в сторис Инстаграмм девушка запостила видео, на которых "засветила" татуировку Дантеса. Как оказалось, пара провела вместе выходные — они пекли печенье и занимались цветами.

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Интересно, что ранее исполнитель уже шутил по поводу того, что присмотрится к Даше Кацуриной после развода с Надей Дорофеевой.

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Стоит добавить, что Кацурина и экс-жена Дантеса, певица Надя Дорофеева отписались друг от друга в соцсетях. О том, что девушки больше "не дружат", стало известно из расследований поклонников в сети.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно о разводе спустя 18 лет брака объявила украинская певица Наталья Валевская.