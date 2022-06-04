Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель вышла замуж: кто избранник

Пара находится в отношениях по меньшей мере с конца 2021 года

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за экономиста и бывшего первого заместителя министра экономики Павла Кухту.

"Пока только роспись. Все празднования – как наступит мир. А любовь – ежеминутно", — написала Мендель в своем Фейсбук и обнародовала совместное фото с Кухтой.

Мендель ушла с поста спикера Зеленского летом 2021 года, на этой должности ей неоднократно приписывали роман с президентом, однако подтверждений этим слухам не было.

В декабре 2021 года Мендель обнародовала в своем Инстаграм пост, в котором намекнула на то, что встречается с неизвестным мужчиной. Его имени тогда она не раскрывала, а потому личность избранника оставалась неизвестной.

Развеять завесу таинственности пара решила лишь 13 февраля 2022 года, когда Мендель опубликовала новые фото, на которых впервые публично раскрыла, что находится в отношениях с Кухтой.

Стоит отметить, что Кухта после начала вторжения россии в Украину отправился на передовую, но в конце апреля вернулся с фронта.