Укр

Благодарю, что любишь именно меня: Мендель заинтриговала фото с таинственным мужчиной

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Юлия Мендель часто позирует для фотографов и в этот раз снималась не одна Новость обновлена 27 декабря 2021, 11:09
Юлия Мендель часто позирует для фотографов и в этот раз снималась не одна

Лицо своего избранника Юлия Мендель пока не показывает

Несмотря на то, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покинула свой пост еще летом, украинцы продолжают пристально следить за ее карьерой и личной жизнью после сотрудничества с Владимиром Зеленским. Неоднократно женщина вызывала ажиотаж фотосессиями на своей странице в "Инстаграме", и в одной из последних засветился неизвестный мужчина.

Судя по подписи фотографии, на которой видны мужские руки, то этот человек является возлюбленным Юлии Мендель.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие — умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", — написала журналистка в соцсети.

Юлия Мендель выглядит влюбленной
Юлия Мендель выглядит влюбленной

Пользователи активно лайкают снимок и просят Юлию показать лицо своего избранника, однако та предпочла пока оставить подробности личной жизни за кадром.

К слову, мужские руки уже появлялись на одной из фотосессий экс-помощницы Зеленского, правда, без романтичных подписей. Тогда интернет-пользователи шутили: мол, "не рука ли Кремля это"?

Юлия Мендель не раскрывает личность своего возлюбленного
Юлия Мендель не раскрывает личность своего возлюбленного

Отметим, что 35-летней Юлии Мендель все два года на должности пресс-секретаря президента приписывали роман с Владимиром Зеленским, однако никаких подтверждений тому не было.

Напомним, что ранее Юлия Мендель пафосно поздравила себя с 35-м днем рождения, сказав, что она победительница, которую не стоит ни за что судить.

После ухода с поста пресс-секретаря Мендель устроилась на шоу "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", однако вскоре его закрыли. После она нашла новую работу — в программе "Реальная политика" на том же телеканале.

Теги:
#Фотосессия #Владимир Зеленский #Инстаграмм #Юлия Мендель
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