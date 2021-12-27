Благодарю, что любишь именно меня: Мендель заинтриговала фото с таинственным мужчиной

Лицо своего избранника Юлия Мендель пока не показывает

Несмотря на то, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покинула свой пост еще летом, украинцы продолжают пристально следить за ее карьерой и личной жизнью после сотрудничества с Владимиром Зеленским. Неоднократно женщина вызывала ажиотаж фотосессиями на своей странице в "Инстаграме", и в одной из последних засветился неизвестный мужчина.

Судя по подписи фотографии, на которой видны мужские руки, то этот человек является возлюбленным Юлии Мендель.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие — умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", — написала журналистка в соцсети.

Юлия Мендель выглядит влюбленной

Пользователи активно лайкают снимок и просят Юлию показать лицо своего избранника, однако та предпочла пока оставить подробности личной жизни за кадром.

К слову, мужские руки уже появлялись на одной из фотосессий экс-помощницы Зеленского, правда, без романтичных подписей. Тогда интернет-пользователи шутили: мол, "не рука ли Кремля это"?

Юлия Мендель не раскрывает личность своего возлюбленного

Отметим, что 35-летней Юлии Мендель все два года на должности пресс-секретаря президента приписывали роман с Владимиром Зеленским, однако никаких подтверждений тому не было.

Напомним, что ранее Юлия Мендель пафосно поздравила себя с 35-м днем рождения, сказав, что она победительница, которую не стоит ни за что судить.

После ухода с поста пресс-секретаря Мендель устроилась на шоу "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", однако вскоре его закрыли. После она нашла новую работу — в программе "Реальная политика" на том же телеканале.