Победителей не судят: Мендель пафосно поздравила себя с днём рождения

Юлии Мендель исполнилось 35 лет

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, написавшая книгу "Каждый из нас — президент", в пятницу, 3 сентября, пафосно поздравила себя с 35-м днем рождения, сказав, что она победительница, которую не стоит ни за что судить.

Об этом свидетельствует пост Юлии Мендель в Facebook, опубликованный в ночь с 2 на 3 сентября.

"Я календарь переверну — и снова 3 сентября", — написала бывшая пресс-секретарь.

Также в своем посте она сказала, что "кто хочет, тот делает", тем самым намекнув о своих достижениях. Скорее всего, Мендель снова хотела напомнить о своей книге, которой она так активно хвасталась перед ее выходом и после.

Еще 1 июля бывшая пресс-секретарь анонсировала выход своей книги "Каждый из нас — президент", и уже через семь дней она показала небольшой фрагмент, опубликовав его в колонке Мендель в "Украинской правде".

Многих озадачило то, что украиноязычная бывшая пресс-секретарь написала свою книгу на русском языке, на что Юлия ответила заявлением о возможности продаж своей работы в Россию и охвате большего количества читателей.

Также Мендель сказала, что это было для нее вызовом, ведь в повседневной жизни она говорит на украинском языке.

Позже бывшая пресс-секретарь Зеленского ошарашила всех тем, что отправила свою книгу в Россию пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову. Свой поступок она пояснила тем, что российский политик должен знать не только свою точку зрения, но и мнение украинской коллеги.

Напоминаем, что после увольнения с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о сложности работы и о том, что это подкосило ее здоровье. Также Юлия сказала, что за время работы с президентом она похудела на 8 килограммов. Тогда Мендель рассказала, что было для нее сложным в сотрудничестве с Зеленским.