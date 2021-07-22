Мендель похудела на 8 кг за время работы с Зеленским (фото "до" и "после")

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее присоединилась к команде программы "Большая деолигархизация", стала героиней нового выпуска программы "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай.

В своем интервью Юлия рассказала о своей работе с президентом, о скандалах, связанных с ней, а также о чисто женских темах: смене стиля и похудении. Мендель призналась, что за время работы с Зеленским похудела на 8 кг, однако причиной этого были не нервы и не стресс.

Юлия Мендель рассказала, что похудела потому, что параллельно с работой активно занималась спортом, даже несмотря на загруженность. Будь то 11 вечера или 7 утра, она проводила тренировку.

А изменениям в стиле Мендель послужили как знакомства с различными дизайнерами и стилистами, так и то, что сама Юлия начала больше вникать в эту тему. Поэтому и пошло изменение имиджа.

"Телеграф" предлагает сравнить, какой Юлия Мендель была до и во время работы с президентом.

До:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

После:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Ранее, "Телеграф" писал, что Мендель неоднократно "прилетало" за ее образы на различных встречах. К примеру на пресс-конференции во Франции, Юлия повесила солнцезащитные очки на глубокое декольте, за что ее потом раскритиковали.