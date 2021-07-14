"Можно будет продавать и в России": Мендель пояснила, почему написала свою книгу на русском

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая недавно выпустила свою первую книгу, заявила, что написание на русском языке было для нее вызовом. Об этом она сказала в интервью "КП в Украине".

Так, Мендель хочет, чтобы ее книгу "Каждый из нас президент" читали разные группы украинцев.

"Кстати, книгу можно будет продавать и в России, - отметила бывший пресс-секретарь Зеленского. - - Книги продают в Украине и России, это не запрещено законодательством".

По ее словам, определиться с языком ей удалось только в процессе написания.

"Я ее писала на украинском, английском, а потом все-таки пришла к русскому, - рассказала Менедель. - Я не русскоязычная. Если меня разбудить и что-то спросить, спросонья начну отвечать на украинском. Но книгу писала на русском, для меня это был вызов".

Также она добавила, что пыталась написать книгу понятной для всех, но совсем уж упрощать – не стала.

Напомним, Мендель обнародовала новый отрывок из своей книги "Каждый из нас - президент". Там она размышляет о том, почему экс-президент Петр Порошенко не займет пост главы государства и изменениях, которые произошли после прихода Зеленского. В этом фрагменте она называет второй тур президентских выборов "революцией без грязных палаток". В сети бурно отреагировали на такое заявление.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем занимается Юлия Мендель после ухода с поста пресс-секретаря Зеленского.