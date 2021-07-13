Мендель досталось за размышления о "грязных палатках на Майдане"

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала новый отрывок из своей книги "Каждый из нас - президент".

Большая часть обнародованного эпизода посвящена размышлениям на тему о том, почему по убеждению автора бывший президент Петр Порошенко не займет пост главы государства, а также об изменениях, которые произошли после прихода Зеленского.

В частности в фрагменте она называет второй тур президентских выборов "революцией, без грязных палаток"

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже в сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков, но с четким, жестким и эмоциональным приговором тогдашней власти. Первая по-настоящему электоральная революция Украины", - написала Мендель.

Кроме того, она упрекнула экс-президента в стремлении навязать украинцам "консервативные идеалы начала ХХ века, которые потеряли свою актуальность".

На это не могли не обратить внимание пользователи сети, которые высказали негодование по поводу подобных высказываний.

Как сообщалось ранее, Мендель написала книгу. Ее работа получила название "Каждый из нас - президент".

Эксперты рассказали "Телеграфу", для чего она нужна Мендель и каких целей бывший пресс-секретарь Зеленского пытается достичь.