Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию
Боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию
Ветераны МВД попытались прорваться в Раду: фото и видео столкновений
Ветераны МВД попытались прорваться в Раду: фото и видео столкновений
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России

"Я ушла в свободное плавание": Мендель занялась международными проектами на стыке политики и бизнеса

"Я ушла в свободное плавание": Мендель занялась международными проектами на стыке политики и бизнеса
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, о реальной причине увольнения которой рассказал Михаил Подоляк, заявила, что занялась международными проектами в сферах политики и бизнеса. Об этом она сказала в интервью "КП в Украине".

"Я ушла в свободное плавание. Мне предложили некоторые международные проекты, которые касаются Азии и Европы, на стыке бизнеса и политики", - сказала Мендель.

По ее словам, бизнес для нее - что-то новое. Поскольку ранее сотрудничала с международными организациями и политиками. Мендель считает, что в сфере бизнеса без государственной бюрократии люди добиваются эффективности и результата.

Как отметила бывший пресс-секретарь Зеленского, в данный момент она не вникает в дела Офиса президента, потому что находится в отпуске.

Мендель досталось за размышления о "грязных палатках на Майдане"

"С того момента, как все узнали, что увольняюсь, я провела несколько интервью президента для международных медиа. Когда нужна была моя консультация по поводу каких-то международных политических событий, я предоставляла информацию. Ну и конечно же, передавала дела. Сейчас мне дали отпуск, посмотрим, как будет дальше", - рассказала Мендель.

При этом добавила, что всегда готова поддержать ОП. Также Мендель подчеркнула, что сейчас не ищет каких-то предложений и рада, что ей дали выбор быть штатным или внештатным советником. По ее словам, быть внештатным советником она решила сама.
"Здесь вопрос не в должности, а в том, что я могу дать", - считает Мендель.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, а также о назначении нового пресс-секретаря президента Украины. Им стал бывший телеведущий на каналах Euronews и "Украина 24" Сергей Никифоров.

Как ранее сообщал "Телеграф", Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги, где приложила Порошенко и вспомнила о России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 184

Все по теме:

Пресс-секретарь, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
02 Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
03 "Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
04 "Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
05 В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
Разлетелся по кирпичикам: в Черкасской области взорвался частный дом, владелец погиб (фото)
Разлетелся по кирпичикам: в Черкасской области взорвался частный дом, владелец погиб (фото)
Забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца: в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача (фото)
Забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца: в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача (фото)
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь