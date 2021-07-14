"Я ушла в свободное плавание": Мендель занялась международными проектами на стыке политики и бизнеса

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, о реальной причине увольнения которой рассказал Михаил Подоляк, заявила, что занялась международными проектами в сферах политики и бизнеса. Об этом она сказала в интервью "КП в Украине".

"Я ушла в свободное плавание. Мне предложили некоторые международные проекты, которые касаются Азии и Европы, на стыке бизнеса и политики", - сказала Мендель.

По ее словам, бизнес для нее - что-то новое. Поскольку ранее сотрудничала с международными организациями и политиками. Мендель считает, что в сфере бизнеса без государственной бюрократии люди добиваются эффективности и результата.

Как отметила бывший пресс-секретарь Зеленского, в данный момент она не вникает в дела Офиса президента, потому что находится в отпуске.

"С того момента, как все узнали, что увольняюсь, я провела несколько интервью президента для международных медиа. Когда нужна была моя консультация по поводу каких-то международных политических событий, я предоставляла информацию. Ну и конечно же, передавала дела. Сейчас мне дали отпуск, посмотрим, как будет дальше", - рассказала Мендель.

При этом добавила, что всегда готова поддержать ОП. Также Мендель подчеркнула, что сейчас не ищет каких-то предложений и рада, что ей дали выбор быть штатным или внештатным советником. По ее словам, быть внештатным советником она решила сама.

"Здесь вопрос не в должности, а в том, что я могу дать", - считает Мендель.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, а также о назначении нового пресс-секретаря президента Украины. Им стал бывший телеведущий на каналах Euronews и "Украина 24" Сергей Никифоров.

Как ранее сообщал "Телеграф", Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги, где приложила Порошенко и вспомнила о России.