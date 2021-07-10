Никифоров более профессионален, чем его предшественница на должности пресс-секретаря Зеленского, но вопрос – пойдет ли он дальше

В пятницу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, а также о назначении нового пресс-секретаря президента Украины. Им стал бывший телеведущий на каналах Euronews и "Украина 24" Сергей Никифоров, о котором "Телеграф" ранее уже писал.

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" это назначение.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала обращает внимание, что Зеленский и Никифоров – оба родились в Кривом Роге. Но считает, что биография нового пресс-секретаря соответствует его статусу - и вопросов с точки зрения профессионализма к нему не должно быть.

"В отличие от "выдающегося" пресс-секретаря – Юлии Мендель, которая периодически "била в штангу" и не сумела наладить контактов с журналистами, - подчеркивает Виталий Бала. - Интересно, захочет ли Никифоров играть роль, которую на себя примеряла Мендель. Одежка была явно не по ней. Речь о том, будет ли Никифоров демонстрировать некие амбиции, пытаясь стать одним из центров влияния в Офисе президента. Или будет исполнителем, как и должен пресс-секретарь – выполнять свои функциональные обязанности. Если попробует как-то влиять и что-то "решать", у него могут быть проблемы с теми группами влияния, которые уже есть. Лучший вариант – не влезать ни в какие интриги, спокойно работать на должности".

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов считает очевидным, что следующим пресс-секретарем президента после Мендель будет мужчина.

"И это не сексизм - это реально упростит работу Зеленскому. Потому что сама Мендель постоянно попадала в скандалы, связанные с ее внешним видом, платьями, образом. К тому же, была слабо компетентна, часто попадала в конфузы, периодически выдавала свои мысли за мысли Зеленского. Думаю, новый пресс-секретарь окажется в этом смысле более профессионален. Будет избегать скандалов, находится более в тени Зеленского, а не пытаться выпячивать свою личную позицию. Посмотрим на его ближайшие вояжи с президентом за границу. Как будет комментировать, как вести пресс-конференции. Как будет коммуницировать с прессой - одна из основных задач пресс-секретаря. Мендель в этом смысле провалилась. Она слабо выстроила контакты с ключевыми медиа, ей была недовольна вся журналистская среда", - подчеркивает Кирилл Молчанов.

По его словам, также мы сейчас видим явное укрепление позиций самого богатого украинца Рината Ахметова, с канала которого Никифоров пришел в пресс-секретари главы государства.

"Это однозначный сигнал, что Зеленский продолжает дрейфовать в сторону Ахметова от Коломойского. Ведь назначен журналист не с 1+1, а с "Украина 24". И это показатель, что Коломойский теряет свои позиции", - отмечает политолог.

Ранее в интервью "Телеграфу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Юлия Мендель ушла со своего поста из-за постоянного хейта и накопившейся усталости. А также, сообщил, что функционал нового пресс-секретаря должен быть классическим и очень четким