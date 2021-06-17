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Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
16:14 Сегодня Телеграф Фото: qazlive.kz

Стала известна фамилия одного из главных претендентов на пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. После перевода Юлии Мендель на другую должность, в Офисе президента начали конкурс на место спикера гаранта. Одним из главных кандидатов на данный момент является телеведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров. До этого он работал на телеканале Euronews.

Ведущий канала Украина 24 Сергей Никифоров может стать пресс-секретарем Зеленского

Как сообщили "Телеграф" собеседники, знакомые с ходом конкурса, собеседование с кандидатами уже проводил Владимир Зеленский и сейчас в ОП определяются с результатом.

Ранее в интервью "Телеграф" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Юлия Мендель ушла со своего поста из-за постоянного хейта и накопившейся усталости. А также, сообщил, что функционал нового пресс-секретаря  должен быть классическим и очень четким: "Классический функционал – это голос президента. Когда он говорит – это значит, что говорит президент. Никакого собственного мнения, никаких дополнительных видений о чем-то".

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Пресс-секретарь, Владимир Зеленский, Сергей Никифоров, Юлия Мендель, Офис Президента.
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