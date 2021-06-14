Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского

В Офисе президента Украины подготовили шорт-лист кандидатов на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в ОПУ.

Всего в списке четыре кандидата. В их числе спикер МИД Украины Олег Николенко, а также ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Имена двух других кандидатов не называются.

Источник издания отмечает, что имя нового пресс-секретаря Зеленского станет известно "в ближайшее время".

Издание также указывает, что назначить нового спикера должны были еще на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, о том, что Юлия Мендель покинет пост пресс-секретаря Зеленского стало известно еще в конце апреля.

А в мае советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал "Телеграфу" почему Мендель покинула свой пост.