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Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
20:30 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский после больше чем месяца поисков и собеседований определился с кандидатом на должность своего нового пресс-секретаря вместо Юлии Мендель.

Им стал телеведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров, о ком "Телеграф" ранее уже писал. До телеканала "Украина 24" Никифоров работал на телеканале Euronews.

По словам источника "Телеграф", ведущий сегодня (24 июня. - Авт.) уже уволился с канала "Украина 24" и его официальное назначение на должность спикера президента планируется в ближайшее время.

Информацию о назначении Никифорова подтвердил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, осталось решить некоторые "юридические формальности". 

Ранее в интервью "Телеграфу" Подоляк сообщил, что Юлия Мендель ушла со своего поста из-за постоянного хейта и накопившейся усталости. А также, сообщил, что функционал нового пресс-секретаря  должен быть классическим и очень четким: "Классический функционал – это голос президента. Когда он говорит – это значит, что говорит президент. Никакого собственного мнения, никаких дополнительных видений о чем-то".

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Пресс-секретарь, Владимир Зеленский, Сергей Никифоров.
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