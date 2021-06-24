Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы

Президент Владимир Зеленский после больше чем месяца поисков и собеседований определился с кандидатом на должность своего нового пресс-секретаря вместо Юлии Мендель.

Им стал телеведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров, о ком "Телеграф" ранее уже писал. До телеканала "Украина 24" Никифоров работал на телеканале Euronews.

По словам источника "Телеграф", ведущий сегодня (24 июня. - Авт.) уже уволился с канала "Украина 24" и его официальное назначение на должность спикера президента планируется в ближайшее время.

Информацию о назначении Никифорова подтвердил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, осталось решить некоторые "юридические формальности".

Ранее в интервью "Телеграфу" Подоляк сообщил, что Юлия Мендель ушла со своего поста из-за постоянного хейта и накопившейся усталости. А также, сообщил, что функционал нового пресс-секретаря должен быть классическим и очень четким: "Классический функционал – это голос президента. Когда он говорит – это значит, что говорит президент. Никакого собственного мнения, никаких дополнительных видений о чем-то".