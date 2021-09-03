Переможців не судять: Мендель пафосно привітала себе з днем народження

Юлії Мендель виповнилося 35 років

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка написала книгу "Кожен з нас — президент", в п’ятницю, 3 вересня, пафосно привітала себе з 35 днем народження, сказавши, що вона переможниця, яку не варто ні за що судити.

Про це свідчить пост Юлії Мендель в Facebook, опублікований в ніч з 2 на 3 вересня.

"Я календар перегорну — і знову 3 вересня", — написала колишня прессекретарка.

Також у своєму посту вона сказала, що "хто хоче, той робить", тим самим натякнувши про свої досягнення. Швидше за все, Мендель знову хотіла нагадати про свою книгу, якою вона так активно хвалилася перед її виходом і після.

Ще 1 липня колишня прессекретарка анонсувала вихід своєї книги "Кожен з нас — президент", і вже через сім днів вона показала невеликий фрагмент, опублікувавши його в колонці Мендель в "Українській правді".

Багатьох спантеличило те, що україномовна колишня прессекретарка написала свою книгу російською мовою, на що Юлія відповіла заявою про можливість продажу своєї роботи в Росію та охопленні більшої кількості читачів.

Також Мендель сказала, що це було для неї викликом, адже в повсякденному житті вона розмовляє українською мовою.

Пізніше колишня прессекретарка Зеленського приголомшила всіх тим, що відправила свою книгу в Росію прессекретарю президента РФ Володимира Путіна Дмитру Пєскова. Свій вчинок вона пояснила тим, що російський політик повинен знати не тільки свою точку зору, але і думку української колеги.

Нагадуємо, що після звільнення з посади прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила про складність роботи і про те, що це підкосила її здоров’я. Також Юлія сказала, що за час роботи з президентом вона схудла на 8 кілограмів. Тоді Мендель розповіла, що було для неї складним під час праці із Зеленським.