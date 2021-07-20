Мендель рассказала, что ее "напрягало" в работе с Зеленским

Дезинформационные атаки стали одной из сложностей во время работы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом экс-спикер главы государства Юлия Мендель рассказала в интервью изданию "Сегодня".

По ее словам, ей было трудно изначально привыкнуть к тому, что было очень много дезинформационных атак.

"Сложнее всего было привыкнуть к дезинформационным атакам. Работало огромное количество медийных и соцмедийных блогеров, маленьких медиа, оппозиционных телеканалов, которые монотонно повторяли одни и те же нарративы – и в целом о ситуации, и персонально обо мне. Некоторые мои друзья и коллеги над этим просто смеялись. А некоторые коллеги верили", – сказала Мендель.

Также она рассказала о том, что дискредитация шла по двум направлениям.

"Было четко видно направление страны-агрессора и медиа, которые поддерживают ее повестку дня, – они дискредитировали внешность и описывали все виды "некрасивостей", которые могут быть. Было также направление оппозиционных медиа внутри страны, которые говорили, что я непрофессионал и у меня недостаточный интеллектуальный уровень. Они действовали почти одинаково – в методах, инструментах", – объяснила Мендель.

Ранее "Телеграф" писал, почему на самом деле уволилась Мендель.