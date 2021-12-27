Дякую, що любиш саме мене: Мендель заінтригувала фото з таємничим чоловіком

Обличчя свого обранця Юлія Мендель поки що не показує

Незважаючи на те, що прес-секретар президента України Юлія Мендель покинула свою посаду ще влітку, українці продовжують уважно стежити за її кар’єрою та особистим життям після співпраці з Володимиром Зеленським. Неодноразово жінка викликала ажіотаж фотосесіями на своїй сторінці в Інстаграмі, і в одній з останніх засвітився невідомий чоловік.

Судячи з підпису фотографії, на якій видно чоловічі руки, ця людина є коханим Юлії Мендель.

"Багато хто намагається любити, але не вміє. Інші — вміє любити, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш любити і що любиш саме мене", — написала журналістка в соцмережі.

Юлія Мендель виглядає закоханою

Користувачі активно лайкають знімок і просять Юлію показати обличчя свого обранця, проте та вирішила поки що залишити подробиці особистого життя за кадром.

До речі, чоловічі руки вже з’являлися на одній із фотосесій екс-помічниці Зеленського, щоправда, без романтичних підписів. Тоді інтернет-користувачі жартували: мовляв, "Чи не рука Кремля це"?

Юлія Мендель не розкриває особистість свого коханого

Зазначимо, що 35-річній Юлії Мендель усі два роки на посаді прес-секретаря президента приписували роман із Володимиром Зеленським, однак жодних підтверджень тому не було.

Нагадаємо, що раніше Юлія Мендель пафосно привітала себе з 35-м днем народження, сказавши, що вона переможниця, яку не варто ні за що судити.

Після звільнення з посади прес-секретаря Мендель влаштувалася на шоу "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24", проте незабаром його закрили. Після цього вона знайшла нову роботу — у програмі "Реальна політика" на тому ж телеканалі.