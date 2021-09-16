Тепер вона колумністка: Мендель знайшла нову роботу на каналі Ахметова

У Мендель буде власна відеоколонка

Колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель знайшла нову роботу на телеканалі "Україна 24", який належить Рінату Ахметову. Вона вестиме відеоколонку у програмі "Реальна політика".

Про це у четвер, 16 вересня, повідомили на сайті телеканалу.

Зазначається, що Юлію Мендель взяли у проект Євгенія Кисельова під назвою "Реальна політика". Сам ведучий назвав її "професійною журналісткою з великим досвідом роботи" і зазначив, що попередня її робота у іноземних медіа та Офісі президента "робить її думку цікавою та корисною".

Для проекту Мендель буде коментувати події України та світу у власній відеоколонці.

Сама ж Юлія Мендель прокоментувала нову роботу вкрай іронічно: "Моя спроба №…"

Юлія Мендель стала колумністкою на телеканалі "Україна 24"

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо про закриття шоу "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24", де до цього працювала колишній прессекретар Зеленського Юлія Мендель. Це сталося тому, що законопроект №5599, більш відомий як "закон про олігархів", визнали неконституційним.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Юлія Мендель заявила, що на посаді прес-секретарки президента України Володимира Зеленського її хейтили тільки за те, що вона жінка.

Також ми писали, що Юлія Мендель 3 вересня пафосно привітала себе з 35 днем народження, сказавши, що вона переможниця, яку не варто ні за що судити.