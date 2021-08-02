Мендель вважає, що її хейтили тільки через те, що вона жінка і відповіла сміливою фотосесій: в коментарях справжній вибух

Колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила про те, що за два роки на цій посаді постійно стикалася з цькуванням, дискредитацією і ненавистю в соцмережах.

Відповідний пост був оприлюднений в її Фейсбук

За її словами, за два роки вона постійно стикалася з "обсмоктування" кожної її фотографії, критикою зовнішності і гендерними упередженнями.

"Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер", - написала вона, прикріпивши до посту фотографії зі своєї нової фотосесії .

Даний пост за пару годин набрав більше 500 коментарів, серед яких знайшлися і ті, хто спробував пояснити Мендель, "що ж не так":

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мендель написала книгу "Кожен з нас - президент" і відправила одну копію прес-секретарю Путіна.