Скачать
Вівторок, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
Зеленський: "Ми повертаємо Крим додому - в Україну"
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
У США сталася авіакатастрофа: є жертви
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку
ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку

Мендель вважає, що її хейтили тільки через те, що вона жінка і відповіла сміливою фотосесій: в коментарях справжній вибух

Мендель вважає, що її хейтили тільки через те, що вона жінка і відповіла сміливою фотосесій: в коментарях справжній вибух
Оновлено 22:26 Пн, 2 Серпень 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила про те, що за два роки на цій посаді постійно стикалася з цькуванням, дискредитацією і ненавистю в соцмережах.

Відповідний пост був оприлюднений в її Фейсбук

За її словами, за два роки вона постійно стикалася з "обсмоктування" кожної її фотографії, критикою зовнішності і гендерними упередженнями.

"Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер", - написала вона, прикріпивши до посту фотографії зі своєї нової фотосесії .

Даний пост за пару годин набрав більше 500 коментарів, серед яких знайшлися і ті, хто спробував пояснити Мендель, "що ж не так":

 

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мендель написала книгу "Кожен з нас - президент" і відправила одну копію прес-секретарю Путіна.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Юлия Мендель.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку
02 "Діти вогню" взяли на себе відповідальність за підпали в Туреччині: хто вони такі (відео)
03 Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
04 У Львові через буревій дерево зламалося і впало на хлопця та дівчину - обидва загинули на місці (фото)
05 У Нафтогазі пояснили, як і на скільки можна знизити ціни на газ для українців
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний &quot;сніг&quot; (відео)
Частина Росії серед білого дня позбулася Сонця: жителі нарікають на апокаліпсис і дивний "сніг" (відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Росія готується до суду з Україною через Крим - подробиці
Яке свято 3 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 3 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся