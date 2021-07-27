Мендель відправила свою книгу в Кремль

Екс- прес-секретар президента України Юлія Мендель відправила свою книгу "Кожен з нас - президент" прес-секретарю президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це, у вівторок, 27 липня, вона написала в Instagram.

"Дмитро Сергійович, вирішила вам надіслати свою книгу" Кожен з нас президент", як від колишнього прес-секретаря України прес-секретарю Росії, і вам корисно буде дізнатися, що в світі існує не тільки ваша точка зору", - сказала вона.

Свій пост вона виклала російською мовою. Поки що реакції з боку Пєскова не було.

Нагадаємо, що колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше заявляла про те, що написала книгу, опублікувала фрагмент з неї.

Як писав "Телеграм", Юлія Мендель зізналася, що робота на главу держави підкосила її здоров'я.