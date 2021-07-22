Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що робота на главу держави підкосила її здоров'я.

Про це дівчина розповіла в програмі "Ходять чутки".

За словами Мендель, саме це і стало причиною звільнення.

"У такому графіку, в якому я жила, відновитися не вдалося б. Я не знала, скільки часу потрібно на відновлення. Я розуміла, наскільки важливою є робота прес-секретаря, тому я сказала, мовляв, хлопці, неможливо, щоб президент був без секретаря два місяці, три, півроку... Це була головна причина, я дійсно задумалася (про звільнення - Ред.), коли здоров'я пішло на погіршення", - зізнається Юлія Мендель.

Дівчина спростувала той факт, що тричі писала заяву про звільнення, а також заявила, що час роботи на президента Володимира Зеленського асоціюється у неї з колосальним навантаженням.

Також Юлія Мендель розповіла про те, що саме через проблеми зі здоров'ям вона повісила на декольте сонцезахисні окуляри під час брифінгу президента в Парижі, що викликало критику стилістів і тролінг користувачів соцмереж.

"У мене була проблема з рукою. Деякий час, близько двох місяців, я нею не користувалася. Я не виходила з цим в інформпростір, щоб навколо цього не будували жовтизну. Я ходила з підв'язаною рукою, дуже погано спала, була на знеболюючих тривалий час. І коли ми поїхали в Париж, моя рука функціонувала в якійсь мірі, але вона не могла робити дуже багато рухів", - говорить Мендель.

Нагадаємо, Юлія Мендель, яка після свого звільнення з посади написала книгу "Кожен з нас - президент", задумала власну автограф-сесію.