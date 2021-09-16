Теперь она колумнистка: Мендель нашла новую работу на канале Ахметова

У Мендель будет собственная видеоколонка

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель нашла новую работу на телеканале "Украина 24", который принадлежит Ринату Ахметову. Она будет вести видеоколонку в программе "Реальная политика".

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили на сайте телеканала.

Отмечается, что Юлию Мендель взяли в проект Евгения Киселева под названием "Реальная политика". Сам ведущий назвал ее "профессиональной журналисткой с большим опытом работы" и отметил, что предыдущая его работа в иностранных медиа и Офисе президента "делает ее мнению интересным и полезным".

Для проекта Мендель будет комментировать события Украины и мира в собственной видеоколонке.

Сама же Юлия Мендель прокомментировала новую работу крайне иронично: "Моя попытка №..."

Юлия Мендель стала колумнисткой на телеканале "Украина 24"

Напомним, 3 сентября стало известно о закрытии шоу "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", где до этого работала бывший прес-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Это произошло потому, что законопроект №5599, более известный как "закон про олигархов", признали неконституционным.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Юлия Мендель заявила, что в качестве пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского ее хейтили только за то, что она женщина.

Также мы писали, что Юлия Мендель 3 сентября пафосно поздравила себя с 35 днем рождения, сказав, что она победительница, которую не стоит ни за что судить.