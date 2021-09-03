Канал Ахметова закрив програму Мендель про боротьбу з олігархами

Програма виходила в ефір з липня 2021 року.

Програма "Велика деолігархізація", яка раніше транслювалася каналах найбагатшої людини України Ріната Ахметова, припиняє існування.

Про це повідомляється в телеграм-каналі передачі.

Там відзначили, що омбудмен Верховної Ради Людмила Денисова озвучила вердикт щодо законопроекту про олігархів, повідомивши, що той не відповідає конституційним нормам. Таким чином, згідно з регламентом, забороняється вносити його на розгляд. Разом з тим, Денисова запропонувала відправити його на розгляд Венеціанської комісії.

Автори передачі висловили думку, що раз законопроект 5599 не відповідає Конституції, то боротьба з олігархами завершилася. Вони відзначають, що в такому випадку у програми "зникає сам предмет розгляду"

Відзначимо, що телепередача виходила на каналах "Україна" і "Україна 24", що належать "SCM" Ахметова. Перший впуск відбувся 3 липня.

Основною темою передачі був законопроект президента України Володимира Зеленського, яким, як передбачалося, вдасться побороти олігархічну систему в країні.

Примітно, що в числі провідних телепрограми засвітилася і колишній прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.