Укр

Канал Ахметова закрыл программу Мендель о борьбе с олигархами

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Большая деолигархизация Новость обновлена 03 сентября 2021, 15:53
Большая деолигархизация

Программа выходила в эфир с июля 2021 года.

Программа "Большая деолигархизация", которая ранее транслировалась каналах самого богатого человека Украины Рината Ахметова, прекращает существование.

Об этом сообщается в телеграм-канале передачи.

Там отметили, что омбудмен Верховной Рады Людмила Денисова озвучила вердикт по законопроекту об олигархах, сообщив, что тот не соответствует конституционным нормам.

Таким образом, согласно регламенту, запрещается вносить его на рассмотрение. Вместе с тем, Денисова предложила отправить его на рассмотрение венецианской комиссии.

Авторы передачи высказали мнение, что раз законопроект 5599 не соответствует Конституции, то борьба с олигархами завершилась. Они отмечают, что в таком случае у программы "исчезает сам предмет рассмотрения"

Отметим, что телепередача выходила на каналах "Украина" и "Украина 24", принадлежащих "SCM" Ахметова. Первый впуск состоялся 3 июля.

Основной темой передачи был законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым, как предполагалось, удастся побороть олигархическую систему в стране.

Примечательно, что в числе ведущих телепрограммы засветилась и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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