Колишня прес-секретар Зеленського Мендель одружилася: хто обранець

Пара перебуває у відносинах щонайменше з кінця 2021 року

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за економіста та колишнього першого заступника міністра економіки Павла Кухту.

"Поки що розпис. Усі святкування – як настане світ. А любов – щохвилини", — написала Мендель у своєму Фейсбуку та оприлюднила спільне фото з Кухтою.

Мендель пішла з посади спікера Зеленського влітку 2021 року, на цій посаді їй неодноразово приписували роман із президентом, проте підтверджень цим чуткам не було.

У грудні 2021 року Мендель оприлюднила у своєму Інстаграмі пост, в якому натякнула на те, що зустрічається з невідомим чоловіком. Його імені тоді вона не розкривала, а тому особистість обранця залишалася невідомою.

Розвіяти завісу таємничості пара вирішила лише 13 лютого 2022 року, коли Мендель опублікувала нові фото, на яких вперше публічно розкрила, що перебуває у стосунках із Кухтою.

Варто зазначити, що Кухта після початку вторгнення Росії в Україну вирушив на передову, але наприкінці квітня повернувся з фронту.