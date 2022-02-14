Екс-спікер Зеленського Юлія Мендель вперше засвітила свого чоловіка: хто він та як виглядає

Екс-прес-секретар президента України перебуває у відносинах із відомим політиком

Юлія Мендель, яка влітку 2021 року пішла з посади прессекретаря Володимира Зеленського, розсекретила свого чоловіка. Ним виявився український економіст та політик, колишній перший заступник міністра економіки України Павло Кухта.

На своїй сторінці у Facebook Мендель опублікувала спільні фото з Кухтою у неділю, 13 лютого.

"Make Love, Not War. Закохуюся в тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов! ", — написала Юлія.

Раніше 35-річна журналістка інтригувала своїх підписників фото з чоловіком, на яких його обличчя було обрізано, наголошуючи, що зустрічається з публічною особистістю. Тепер Мендель вирішила, ймовірно, трохи відволікти українців від тривожних новин щодо можливого вторгнення РФ.

Що відомо про 36-річного політика Павла Кухта

Народився в Києві. 2008 року Павло Кухта закінчив КПІ (комп’ютерні науки, спеціаліст). 2018 року навчався в київському Інституті Аспена. У минулому економічний журналіст та публіцист.

З 2015 до 2019 рр. був радником міністра фінансів, з 2016 по 2019 – радником прем’єр-міністра. У 2019 році балотувався до Верховної Ради IX ст. від партії "Голос" (№ 25 у списку), скасував реєстрацію як кандидата за власним бажанням.

З 9 вересня 2019 року – перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова. З 10 березня 2020 року до 17 березня був в.о. голови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Був одружений. Є донька Ярослава.

Павло Кухта – політичний експерт

Нагадаємо, що після звільнення з посади прессекретаря Мендель влаштувалася на шоу "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24", проте незабаром його закрили. Після цього вона знайшла нову роботу — у програмі "Реальна політика" на тому ж телеканалі.

У вересні минулого року Юлія Мендель привітала себе із 35-річчям, сказавши, що вона переможниця, яку не варто ні за що судити.