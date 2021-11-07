"Треба лікуватися, невідкладно": Мендель влаштувала стендап про політику (відео)

35-річна журналістка вирішила пожартувати про міжнародну політику

Колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше знайшла роботу колумністом на каналі "Україна 24", вирішила спробувати себе ще й у стендапі.

Відео із жартівливим дайджестом останніх подій у міжнародній політиці вона опублікувала 7 листопада на своєму каналі у YouTube, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що вона з’явилася без макіяжу та графічних фільтрів на своєму ліжку, і під час зйомки ззаду бігав її кіт.

Мендель згадала останні смішні події, серед яких помилка президента Бразилії з Жаїра Болсонару з назвою Пізанської вежі, заборона коронавірусу в Туркменістані, обіцянка кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен позбавитися вітряних електростанцій і поїздки президента Білорусі Олександра Лукашенка разом з його песиком.

Під час зйомок Юлія використала спотворювач голосу та жартувала.

Дивіться, як це було, на відео:

Варто зауважити, що хоча багато хто позитивно відреагував на відео, не всім сподобався такий формат відеоблогів.

Коментарі до відеоролика Мендель

Як відомо, Юлія Мендель була речником Зеленського трохи більше двох років і в липні 2021 року звільнила посаду, після чого пробує свої сили в різних проектах на каналі олігарха Ріната Ахметова "Україна 24".

Вона відзначилася поруч ляпів як під час роботи на Зеленського, так і після цього.

Як повідомляв "Телеграф", сама Мендель упевнена, що її хейтіли лише через те, що вона жінка.