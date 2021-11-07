"Треба лікуватися, невідкладно": Мендель влаштувала стендап про політику (відео)
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35-річна журналістка вирішила пожартувати про міжнародну політику
Колишня прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше знайшла роботу колумністом на каналі "Україна 24", вирішила спробувати себе ще й у стендапі.
Відео із жартівливим дайджестом останніх подій у міжнародній політиці вона опублікувала 7 листопада на своєму каналі у YouTube, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що вона з’явилася без макіяжу та графічних фільтрів на своєму ліжку, і під час зйомки ззаду бігав її кіт.
Мендель згадала останні смішні події, серед яких помилка президента Бразилії з Жаїра Болсонару з назвою Пізанської вежі, заборона коронавірусу в Туркменістані, обіцянка кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен позбавитися вітряних електростанцій і поїздки президента Білорусі Олександра Лукашенка разом з його песиком.
Під час зйомок Юлія використала спотворювач голосу та жартувала.
Дивіться, як це було, на відео:
Варто зауважити, що хоча багато хто позитивно відреагував на відео, не всім сподобався такий формат відеоблогів.
Як відомо, Юлія Мендель була речником Зеленського трохи більше двох років і в липні 2021 року звільнила посаду, після чого пробує свої сили в різних проектах на каналі олігарха Ріната Ахметова "Україна 24".
Вона відзначилася поруч ляпів як під час роботи на Зеленського, так і після цього.
Як повідомляв "Телеграф", сама Мендель упевнена, що її хейтіли лише через те, що вона жінка.
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