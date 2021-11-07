"Надо лечиться, неотложно": Мендель устроила стендап о политике (видео)

35-летняя журналистка решила пошутить о международной политике

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее нашла работу колумнистом на канале "Украина 24", решила попробовать себя еще и в стендапе.

Видео с шутливым дайджестом последних событий в международной политике она опубликовала 7 ноября на своем канале в YouTube, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что она появилась без макияжа и графических фильтров на своей кровати, и во время съемки сзади бегал ее кот.

Мендель вспомнила последние смешные события, среди которых ошибка президента Бразилии с Жаира Болсонару с названием Пизанской башни, запрет коронавируса в Туркменистане, обещание кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен избавиться от ветряных электростанций и поездки президента Беларуси Александра Лукашенко вместе с его собачкой.

В ходе съемок Юлия использовала искажатель голоса и шутила.

Смотрите, как это было, на видео:

Стоит заметить, что, хотя многие положительно отреагировали на видео, не всем понравился такой формат видеоблогов.

Комментарии к видеоролику Мендель

Как известно, Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского чуть более двух лет и в июле 2021 года освободила должность, после чего пробует свои силы в разных проектах на канале олигарха Рината Ахметова "Украина 24".

Она отличилась рядом ляпов как во время работы на Зеленского, так и после этого.

Как сообщал "Телеграф", сама Мендель уверена, что ее хейтили только из-за того, что она женщина.