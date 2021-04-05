"В Україні є українська російська мова": Мендель знову відзначилася резонансною заявою в прямому ефірі

Прес-секретар президента України Юлія Мендель знову привернула увагу до своєї персони. Ажіотаж викликали її роздуми про українську та російсьу мови на телеканалі "Дом", де у спікера є власна передача "Погляд з Банкової".

На цей раз Мендель, відповідаючи на питання жителя тимчасово окупованої Макіївки про репресії проти російськомовних українців, заявила про існування "української російської" мови.

"Українська російська мова - це частина культурного розмаїття нашої країни", - уточнила спікер.

Виступ Мендель прокоментував народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. На його думку, замість переживань про українську російську, українська влада повинна думати про захист української мови в Росії, Польщі та Румунії. Крім того, закон про мову передбачає поступову українізацію нації, а не різкий перехід на нього всього населення.

Нагадаємо, Юлія Мендель уже "відзначилася" в інформаційному полі, перервавши виступ президента Литви Гітанаса Науседи.