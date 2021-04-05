Скачать
Понеділок, 05.04.2021
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі
Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька

"В Україні є українська російська мова": Мендель знову відзначилася резонансною заявою в прямому ефірі

"В Україні є українська російська мова": Мендель знову відзначилася резонансною заявою в прямому ефірі
Оновлено 10:31 Сьогодні Телеграф

Прес-секретар президента України Юлія Мендель знову привернула увагу до своєї персони. Ажіотаж викликали її роздуми про українську та російсьу мови на телеканалі "Дом", де у спікера є власна передача "Погляд з Банкової".

На цей раз Мендель, відповідаючи на питання жителя тимчасово окупованої Макіївки про репресії проти російськомовних українців, заявила про існування "української російської" мови.

"Українська російська мова - це частина культурного розмаїття нашої країни", - уточнила спікер.

В Офісі президента заявили, що Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігарху

Виступ Мендель прокоментував народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. На його думку, замість переживань про українську російську, українська влада повинна думати про захист української мови в Росії, Польщі та Румунії. Крім того, закон про мову передбачає поступову українізацію нації, а не різкий перехід на нього всього населення.

Нагадаємо, Юлія Мендель уже "відзначилася" в інформаційному полі, перервавши виступ президента Литви Гітанаса Науседи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 102

Все по темі:

Юлия Мендель, Українська мова, Російська мова, телеканал "Дом".
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
02 "В Україні є українська російська мова": Мендель знову відзначилася резонансною заявою в прямому ефірі
03 В Україні планується масштабне звільнення: скоротять 21 тисячу людей
04 Постковідний синдром в Україні: з чим стикаються ті, хто видужав
05 У Києві жінка торгувала спецпропусками прямо на зупинці: за один квиток просила 200 грн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В НАТО заговорили українською мовою
В НАТО заговорили українською мовою
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
В Україні знизилося число нових випадків COVID-19, але зросла кількість госпіталізованих: статистика 4 квітня
В Україні знизилося число нових випадків COVID-19, але зросла кількість госпіталізованих: статистика 4 квітня
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся