Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оконфузилась во время церемонии подписания украинско-литовских двусторонних документов. Спикер перебила выступление президента Литвы Гитанаса Науседы, чем поставила в неловкую ситуацию своего шефа.

Инцидент произошел в четверг, 18 марта, в Киеве.

Президент Литвы как раз высказывал свое отношение к российской агрессии против Украины и высказывал поддержку воинам ВСУ.

"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа.

В этот момент Мендель перебивает главу балтийского государства фразой "Уважаемые представители...". Скорей всего она обращалась к журналистам.

На это Зеленский лишь улыбнулся, покачал головой и развел руки.

Президент Литвы продолжил свое выступление, подтвердив, что для Литвы Крым это Украина.

На видео этот эпизод можно посмотреть с 22 минуты.

Отметим, что в Украине Мендель привыкла вести себя грубо по отношению к журналистам.