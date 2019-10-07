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Известный журналист обратился в полицию из-за поведения Мендель

Известный журналист обратился в полицию из-за поведения Мендель
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Журналист Яневский написал в полицию заявление на Мендель.

Известный журналист, теле- и радиоведущий Даниил Яневский написал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель.

Текст заявления он обнародовал в Facebook.

В частности, в заявлении говорится об инциденте, который произошел 5 сентября возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве, когда Юлия Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" "Радио "Свобода" и Первого Общественного телеканала Сергея Андрушко.

"Действия пресс-секретаря Президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку, применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК Украины. Совершив нападение на журналиста, должностное лицо Мендель Ю. В. с превышением полномочий умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, сделала невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью воспрепятствовать выполнение им профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении.

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Журналист также отмечает, что это не единичный случай препятствования деятельности журналистов со стороны пресс-секретаря Президента, и приводит пример, когда Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера 15 сентября.

"Вышеуказанное свидетельствует о систематическом характере противоправной деятельности должностного лица, угрожает интересам государства, общества, основам и принципам гражданского общества, создает негативный образ государства Украина за рубежом", - резюмировал Яневский.

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Как сообщалось ранее, Комитет ВР по вопросам свободы слова пригласил Медель принять участие в заседании комитета, чтобы, в частности, встретиться с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко.

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Даниил Яневский, Нацполиция, Юлия Мендель, ОПУ.
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