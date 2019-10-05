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Суббота, 05.10.2019
Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова
Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова
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Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова

Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мендель придет на комитет по свободе слова - из-за инцидента с журналистом "Схем".

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель планирует принять участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, чтобы встретиться, в частности, с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко.

Об этом Мендель сказала в комментарии BIHUS.info.

"Со мной связались из комитета по вопросам свободы слова, и, насколько я поняла, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах относительно извинений, не намекал на какие-то обиды, а также с другими журналистами. Нужно налаживать взрослый диалог между людьми. Будем определяться на комитете по вопросам свободы слова. Я приду", - заявила Мендель.

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Согласно официальным анонсам, ближайшее заседание комитета ВР по вопросам свободы слова должно состояться 16 октября. Однако не исключено, что председатель комитета Нестор Шуфрич может созвать и внеочередное заседание, учитывая резонансность вопроса.

Как сообщалось, журналист Михаил Ткач написал на своей странице в Facebook, что пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану в США. Этот пост вызвал в соцсетях волну возмущения поведением Мендель.

Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение

Впоследствии Мендель заявила, что не отталкивала телерепортера, а останавливала из соображений безопасности главы государства. Также она возмутилась тем, что журналист, по ее мнению, нарушил "личное пространство первого лица" и добавила, что согласно цивилизованному поведению "медиа настаивают, но не бросаются".

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Свобода слова, Сергей Андрушко, Комитет Рады, Юлия Мендель.
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